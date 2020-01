Lega Pro, salta una panchina nel girone C. Padova: via Sullo e Ametrano

Ennesimo cambio in panchina nel girone C di Lega Pro. Raffaele Guardia si è dimesso dall’incarico di allenatore del Rende, di conseguenza il club calabrese ha esonerato l’allenatore in seconda Andrea Tricarico, il preparatore atletico Armando Fucci, il preparatore dei portieri Daniele Lanza e il collaboratore tecnico Argentino Vilardi.

Per la sostituzione manca solo l’ufficialità dell’ingaggio di Pino Rigoli, ex tecnico della Sicula Leonzio e della Viterbese.

Intanto nel girone B, Salvatore Sullo è stato esonerato dal Padova. L’ex centrocampista dell’Avellino ha pagato gli scarsi risultati dell’ultimo periodo, dopo un avvio importante coinciso con il primato in classifica. Paga con l’esonero anche il suo vice, altra conoscenza biancoverde, Raffaele Ametrano. Al posto di Sullo, il Padova ha ingaggiato Andrea Mandorlini.