Lega Pro, promosse, retrocesse e spareggi: ecco le decisioni della Figc

Via libera ai playoff e ai playout di Lega Pro.

Il consiglio federale ha accettato le proposte della Lega Pro, promuovendo in B le prime di ogni girone: Monza, Vicenza e Reggina.

Retrocedono in Serie D le ultime di ogni raggruppamento: Gozzano, Rimini e Rieti.

Si giocheranno l’ultima promozione in Serie B altre 28 squadre, nove per ogni girone più la vincente della Coppa Italia (in questo caso Ternana e Juventus Under 23 libererebbero un posto per una tra Vibonese o Como).

Ai playout dalla 16esima alla classificata di ogni girone.