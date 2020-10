Lega Pro, Paganese-Teramo rinvio alle 20,30: ci sono positivi

E’ stata rinviata alle 20,30 la gara Paganese-Teramo, in programma oggi alle ore 15,00 nell’anticipo del sabato.

La partita, valida per l’ottava giornata del girone C di Lega Pro è stata essere spostata di qualche ora in avanti, rispetto all’appuntamento fissato. Si era parlato pure di un possibile rinvio a data da destinarsi, ipotesi al momento scongiurata.

La Paganese registra diversi casi di positività tra i suoi tesserati ma c’è la preoccupazione che altri possano già contagiati seppure non evidenziati attraverso l’esame del tampone.

Attraverso contatti tra le due società e la Lega Pro, è stata adottata la decisione dello spostamento della gara in serata.