Lega Pro, l’Assemblea ha votato: stop al campionato. Promosse e retrocesse: ecco le decisioni

L’Assemblea di Lega Pro ha votato per la sospensione del campionato 2019-2020.

Il torneo di terza serie può dirsi concluso a causa dell’emergenza Coronavirus. Le 60 società, tra cui l’Avellino, hanno votato per decidere chi promuovere in Serie B.

Monza, Vicenza e Reggina giocheranno il prossimo campionato cadetto, ma anche il Carpi, scelta per merito sportivo in base al numero di punti ottenuti per partite disputate, potrebbe ritrovarsi in Serie B.

Non ci saranno retrocessioni in Serie D, mentre l’Assemblea ha optato anche per lo stop ai ripescaggi dalla quarta serie.

Si va verso una Lega Pro a 69 squadre, composta dalle nove promosse dalla Serie D, dalle quattro (possibili) retrocesse dalla Serie B e dalle 56 società già presenti in Serie C: questo al netto di probabili mancate iscrizioni.