Lega Pro, la Casertana non ha pagato gli stipendi

La Casertana non ha adempiuto alla scadenza del 16 marzo per il pagamento degli stipendi a tesserati e dipendenti. Tutta colpa del Coronavirus, come ha dichiarato il presidente Giuseppe D’Agostino in un comunicato stampa.

La Casertana verrà deferito il mese prossimo e quasi certamente penalizzata di uno o due punti (il versamento dei contributi è stato congelato fino al 30 giugno) da scontare nell’attuale campionato, se dovesse essere portato a termine, altrimenti nella prossima stagione.

Preferisco che sia io a rendere noto ciò, senza aspettare le comunicazioni di rito degli organi preposti – ha detto il presidente della Casertana -. E’ risaputo che, per il sostentamento della Casertana, ad ogni scadenza, ho attinto alle casse dell’azienda di famiglia. Purtroppo lo stato di emergenza creato dal Coronavirus ha rappresentato un colpo di immani proporzioni per tutte le realtà commerciali. Una crisi inopinata e impossibile da prevedere che non ha graziato la mia azienda. Questo ha reso impossibile rispettare la scadenza del 16 marzo per il pagamento degli stipendi”.