Lega Pro, il Consiglio Federale ribalta Ghirelli: il campionato va terminato

Il Consiglio Federale appena terminato ha decretato che tutti i campionati professionistici, dalla Serie A alla Lega Pro, vanno terminati.

È passata la linea Gravina: il presidente della Figc si era sempre detto favorevole a portare a termine i tornei.

Mentre la A e la Serie B dovrebbero ripartire dall’ultima giornata disputata e proseguire fino ad agosto inoltrato, in Lega Pro potrebbero essere disputati soltanto i playoff e i playout per decidere la quarta promossa in B e le retrocesse in Serie D, campionato concluso anticipatamente così come quelli regionali e provinciali dall’Eccellenza alla Terza Categoria (manca solo l’ufficialità).

Beffato Ghirelli, che al termine dell’assemblea di Lega Pro annuncio con soddisfazione lo stop definitivo al campionato.

Da capire, ora, come evolverà la situazione. Possibili i playoff ristretti e non allargati fino alla decima in classifica, posizione occupata dall’Avellino.

Il 28 maggio è in programma l’incontro tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e i vertici della FIGC per valutare definitivamente la ripresa dei campionati. Tutto ruota intorno ai dati del contagio.