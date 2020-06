Lega Pro, i risultati delle gare dei playoff e dei playout. Domani Ternana-Avellino

Si sono disputate oggi le prime quattro gare dei playoff e le sei gare di ritorno dei playout di Lega Pro.

Per gli spareggi promozione hanno passato il turno il Catania (3-2 alla Virtus Francavilla), il Catanzaro (0-0 contro il Teramo, calabresi meglio classificati), il Novara (0-0 contro l’Albinoleffe, piemontesi meglio classificati) e il Padova (0-0 contro la Sambenedettese, veneti meglio classificati).

Il primo turno verrà completato domeni sera con la sfida Ternana-Avellino.

Nei playout salvezza conquistata per il Picerno (3-0 contro il Rende, 1-0 per i calabresi all’andata) e per la Sicula Leonzio (1-0 al Bisceglie, stesso risultato all’andata).

Salve anche il Fano, la Pergolettese, l’Imolese e l’Olbia, retrocesse il Ravenna, la Pianese, l’Arzignano e la Giana Erminio.