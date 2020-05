Lega Pro, Ghirelli non si arrende: “Non siamo in grado di tornare a giocare”

Francesco Ghirelli non ha digerito la decisione del Consiglio Federale: “Non mi soddisfa per nulla”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro.

“La Serie C non è in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i sessanta medici sociali. Il calcio va veramente riformato nella sua cultura. Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute. Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Mi auguro che io abbia torto rispetto alla situazione”, ha proseguito Ghirelli.

E ora che si fa? “Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l’ho fatto da sempre. Playoff e play out si potrebbero disputare? Abbiamo votato alla luce del sole, né torneremo a discutere. Io non voglio sfidare nessuno, non c’è una lotta di potere, almeno per me conta solo la Serie C, i valori del calcio e al primo posto c’è la salute. La mia intenzione è di proteggere gli interessi di tutti i club, valgono gli interessi generali e non quelli di qualcuno”.