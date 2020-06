Lega Pro, ecco il calendario dei playoff: l’Avellino attende il suo primo avversario

E’ stato pubblicato in giornata il regolamento dei playoff di Lega Pro.

Tra le 28 partecipanti c’è pure l’Avellino, che ha chiuso al decimo posto il suo girone, interrotto l’8 marzo a causa del Coronavirus.

I biancoverdi affronteranno la quinta classificata (la Ternana) se gli umbri non dovessero vincere la Coppa Italia, la cui finale è in programma il 27 giugno. Con la Ternana trionfante sulla Juventus Under 23, sarà il Catanzaro ad affrontare (al Ceravolo) gli uomini di Capuano.

Si giocherà sempre in gara secca, finale compresa. L’unica differenza è che le final four, in caso di parità al 90′, si decideranno ai supplementari o ai rigori, se perdurasse l’equilibrio.

Questi gli accoppiamenti del primo turno, in programma il primo luglio, anche se sono in arrivo parecchi forfait (Pontedera, Arezzo, Modena, Catania, Siena e Sambenedettese le indiziate). In tal caso l’avversario vincerebbe il match a tavolino:

GIRONE A

Siena (5) – Juventus U23 (10) oppure Pro Patria (11) se la Juventus U23 vince la Coppa Italia

Alessandria (6) – Arezzo (9)

Novara (7) – Albinoleffe (8)

GIRONE B

Padova (5) – Sambenedettese (10)

FeralpiSalò (6) – Modena (9)

Piacenza (7) – Triestina (8)



GIRONE C

Ternana (5) – Avellino (10) oppure Catanzaro-Avellino se la Ternana vince la Coppa Italia

Catania (6) – Virtus Francavilla (9) oppure Catania-Vibonese (11) se la Ternana vince la Coppa Italia

Catanzaro (7) – Teramo (8) oppure Teramo – Virtus Francavilla se la Ternana vince la Coppa Italia



Al secondo turno, in programma il 5 luglio, entrano in gioco le quarte classificate, Padova, Sudtirol e Potenza che affronterebbero la peggiore classificata qualificata dal primo turno (possibile Potenza-Avellino).

Il 9 luglio iniziano i playoff nazionali, con in campo anche le terze classificate e la vincente della Coppa Italia.

Quindi il 13 luglio dentro le seconde di ogni girone. Infine le final four con le semifinali in programma il 17 luglio e la finale in programma il 22 luglio.