Lega Pro, designato un arbitro di Lodi: ne mancavano altri?

Un arbitro di Lodi designato per una partita di Lega Pro.

Con tutto il rispetto per il direttore di gara, si tratta di una scelta inopportuna anche perchè – con lo stop dei due gironi della terza serie di calcio nazionale – non mancavano arbitri disponibili per una partita del girone meridionale.

La gara Monopoli-Casertana sarà diretta da Enrico Maggio della sezione di Lodi che sarà a stretto contatto, nello spogliatoio, con gli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Andrea Micaroni di Chieti, oltre che con i calciatori, gli allenatori e il personale presente allo stadio di Monopoli per la partita che, come tutte le altre, si giocherà in assenza di spettatori.

Nessun dubbio circa le perfette condizioni di salute del diretore di gara ma una scelta del genere, a livello psicologico, andava evitata.