Lega Pro, Bari sconfitto a Teramo: domani l’Avellino può andare a -4 dalla seconda

Nell’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di lega Pro, il Teramo ha sconfitto il Bari per 2-1.

La squadradi Auteri era passata in vantaggio con Antenucci, poi ha fallito un rigore calciato da Marras.

Il Teramo ha ribaltato il risultato nella ripresa: dopo avere sbagliato un rigore, ha realizzato una doppietta Bombagi.

Per l’Avellino che domani affronta la Viterbese al Partenio-Lombardi, con una vittoria – che è alla portata della squadra di Braglia – c’è l’opportunità di recuperare terreno nei confronti della seconda in classifica e portarsi, ad appena 4 lunghezze del Bari.

Negli altri anticipi della giornata, l’inarrestabile Ternana ha piegato per 3-1 la Paganese, il Palermo ha pareggiato (0-0) a Potenza, la Virtus Francavilla ha battuto la Turris per 3-1 e il Foggia ha superato la Casertana per 1-0.