Lega Pro, assemblea il 4 maggio: il Consiglio Direttivo propone stop e riforma

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in continuità con quanto stabilito alla riunione assembleare dello scorso 3 aprile, ha dato mandato al Presidente Ghirelli di convocare la prossima Assemblea lunedì 4 maggio, a ridosso del Consiglio Federale.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri sera e questa mattina in videoconferenza ha discusso sull’evoluzione del campionato e porterà all’attenzione della prossima Assemblea la proposta di soluzione da sottoporre al Consiglio Federale.

Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club. Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno più alcuna entrata e rischiano il default.

Questa situazione di crisi impone un confronto permanente nel trovare una soluzione per il futuro della Serie C.

Secondo indiscrezioni il Consiglio Direttivo sembra intenzionato a richiedere la sospensione dell’attuale torneo, a causa del Coronavirus.

Per ciò che concerne le promozioni in B, verranno premiate le prime di ogni girone e una quarta a scelta (forse la migliore seconda). Le retrocessioni in Serie D verrebbero bloccate, ma dalla D salirebbero comunque le prime di ogni raggruppamento.

Questo porterebbe il prossimo organico della Lega Pro a 65 squadre.