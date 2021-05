L’Avellino batte il Sudtirol e ipoteca la semifinale playoff

Con le reti realizzate nel secondo tempo a Tito e Santaniello, l‘Avellino ha battuto il Sudtirol nella gara di andata del doppio confronto con gli altoatesini per il passaggio al turno successivo, quello della semifinale playhoff.

Dopo un primo tempo monotono e con scarse emozioni, l’Avellino ha sbloccato il risultato con un gran tiro di Tito dal vertice sinistro dell’area, poi ha messo il risultato al sicuro con la realizzazione del nuovo entrato Santaniello che ha siglato il raddoppio con un colpo di testa vincente.

Nei minuti finali il Sudtirol iha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Marchi che ha commesso un brutto fallo su Adamo.

Mercoledì la gara di ritorno a Bolzano, con inizio alle 17,30.

Avellino-Sudtirol 2-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza (26′ st Rizzo), Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero (33′ st Adamo) , Aloi, D’Angelo (42′ st De Francesco), Tito; Fella (26′ st Santaniello), Maniero (42′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Leoni, Rocchi, L. Silvestri, Miceli, M. Silvestri, Errico. All.: Braglia.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco (43′ st Fink), Karic (36′ st Beccaro); Rover (36′ st Fischnaller), Voltan (14′ st Casiraghi); Odogwu (14′ st Marchi). A disp.: Pircher, Meneghetti, El Kaouakibi, Davi, Malomo, Polak, Magnaghi. All.: Vecchi.

ARBITRO: Rutella di Enna.

Guardalinee: Buonocore-Niedda.

Quarto uomo: Maranesi.

MARCATORI: 27′ st Tito, 34′ st Santaniello.

NOTE: gara a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Tarcisio Burgnich. Espulso: al 38′ st Marchi per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Illanes, Laezza, Greco, Curto, Braglia, Tait, Vecchi. Angoli: 9-3 per l’Avellino. Recupero: pt 1′, st 5′.