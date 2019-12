La pioggia ferma il San Tommaso: gara sospesa a Corigliano (0-0)

Tra Corigliano e San Tommaso ha vinto il maltempo. L’arbitro è stato costretto a sospendere il match a causa della pioggia che ha reso impraticabile il terreno di gioco.

Dopo un primo tempo giocato tra le pozzanghere e il fango, chiuso sul risultato di 0-0, al rientro dall’intervallo il direttore di gara ha preferito concludere l’incontro e rinviarlo a data da destinarsi.

Si ripartirà dal 1′ della ripresa sul risultato di parità. Sulla panchina del San Tommaso potrebbe sedere il successore di Stefano Liquidato, che si è dimesso per i scarsi risultati ottenuti nel girone di andata. In pole per la sostituzione c’è Mario La Cava.