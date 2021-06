In bici da Milano ad Avellino

Da Milano ad Avellino, in biciletta. Il protagonista di questo tour solitario e’ Nicola Pastore, 54 anni, cicloamatore di Atripalda.

L’arrivo in Irpinia eì previsto entro sabato 26 p.v.; ieri, giornata di esordio, Pastora ha percorso quasi 250 Km, in 10 ore consecutive di palata,partendo da Milano e facendo tappa a Bologna.

Oggi, 2^ giornata della pedalata eroica, Bologna-Rimini, con tappa intermedia a Cesenatico, per una visita alla tomba del mitico Marco Pantani.