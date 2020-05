Coronavirus, il “renziano” Nobili: “Pronto un DPCM per sospendere i campionati”

Mentre il Viminale, con una lettera inviata ai Prefetti, ha acconsentito alla ripresa degli allenamenti delle società di Serie A, emerge un’indiscrezione che mette ulteriormente a rischio la prosecuzione del torneo di massima serie.

Il “renziano” Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, con un tweet ha messo in allarme i venti club di Serie A.

Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport”.

Secondo La Repubblica, il premier Giuseppe Conte potrebbe annunciare lo stop al campionato nella giornata di mercoledì.

A ruota verrebbero definitivamente sospesi i campionati di Serie B, Serie C (manca solo l’ufficialità dopo il parere negativo dei medici sociali al protocollo della Figc) e Serie D.