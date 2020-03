Coronavirus, il Coni ha sospeso tutte le attività sportive

Il Coni ha sospeso le attività sportive fino al prossimo 3 aprile. La decisione è maturata di comune accordo tra il presidente Giovanni Malagò e le federazioni presenti all’incontro tenuto nel pomeriggio al Foro Italico.

Tutti uniti per debellare il Covid-19, ma per stoppare lo sport italiano per i prossimi 25 giorni occorre un apposito decreto della Presidenza del Consiglio, che vada a sostituire quello in corso di validità.

Niente calcio, basket, volley e qualsiasi altro sport fino al 3 aprile. Non è servito chiudere stadi, palazzetti e piscine per rallentare il contagio da Coronavirus. Da qui la drastica decisione di fermare lo sport.