Calcio, l’Avellino prende 4 gol e partecipa alla promozione della Ternana

Un gol incassato dopo 20 secondi, ha messo la partita in salita per l’Avellino che, alla fine, ha contato 4 gol presi da una Ternana irresistibile, meritatamente promossa in serie B.

La squadra irpina ha accorciato le distanze nel finale con Dossena chiudendo così la partita sul risultato di 4-1 per i padroni di casa.

Una partita senza storia, dominata da una Ternana che ha strameritato la promozione.

Delusione da parte del tecnico Braglia che, dopo avere avuto un alterco con capitan Miceli (poi sostituito) ha detto ai suoi giocatori: “Sembriamo una bandi di ubriaconi”, mentre la partita era ancora sul 4-0 in favore degli umbri.

L’Avellino mantiene la seconda posizione in classifica e domenica affronterà al Partenio il Bari che ha vinto 0-1 sul campo della Vibonese portandosi adesso a 4 punti dagli irpini.

Ternana-Avellino 4-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (11′ st Suagher), Boben, Kontek (16′ st Laverone), Celli (29′ st Russo); Paghera (29′ st Damian), Proietti; Partipilo, Falletti (11′ st Salzano), Furlan; Ferrante. A disp.: Casadei, Mammarella, Vantaggiato, Torromino, Raicevic, Peralta, Frascatore. All.: Lucarelli.

AVELLINO (3-4-1-2): Forte; Ciancio, Miceli (10′ st Dossena), Illanes; Rizzo (28′ st M. Silvestri), Aloi, L. Silvestri, Tito (28′ st Baraye); Fella (10′ st Adamo); Maniero, Santaniello (19′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Laezza, Capone, D’Angelo. All.: Braglia.

ARBITRO: Colombo di Como.

Guardalinee: Maninetti-Ferrari.

Quarto uomo: Caldera.

MARCATORE: 1′ pt Falletti, 19′ pt Paghera, 24′ pt Furlan, 21′ st Partipilo, 42′ st Dossena.

3

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Ciancio, Falletti, Defendi, Illanes, Kontek. Angoli: 6-4 per l’Avellino. Recupero tempo: pt 0′.