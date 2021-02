Lega Pro, salta un’altra panchina nel girone dell’Avellino

Salta un’altra panchina nel girone C di Lega Pro.

E’ stato esonerato Gaetano Auteri, sollevato dall’incarico di allenatore del Bari dopo il ko interno con la Viterbese: è il terzo ex tecnico dell’Avellino di fila a perdere il posto, dopo Bucaro a Bisceglie e Capuano a Potenza.

A sostituire Auteri è stato chiamato Massimo Carrera, ex difensore del Bari dal 1986 al 1991 ed ex membro dello staff di Antonio Conte sia nella Juventus (2011-2014) che in Nazionale (2014-2016), prima di intraprendere la carriera da allenatore che lo porterà a vincere uno scudetto e una Supercoppa in Russia con lo Spartak Mosca (2017) e a guidare l’AEK Atene al terzo posto nello scorso campionato greco.