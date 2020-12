La Lega Pro approda su Sky: domani Avellino-Bisceglie in diretta, ma a pagamento

L’Avellino e la Lega Pro approdano su Sky, già a partire da domani: sul canale Sky Sport 253, sarà possibile seguire in diretta la gara Avellino-Bisceglie (ore 15, al Partenio-Lombardi).

E’ ufficiale, quindi, l’ingresso della terza serie nazionale sulla piattaforma Sky, alla luce dei tanti problemi accusati da Eleven Sports, il circuito esclusivista della Lega Pro: partite non viste, server intasati, segnale scadente. Si è ritenuto necessario, dunque, metterci una pezza.

Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C, in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà possibile acquistare i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita.

Per dare ancor più visibilità al campionato, è confermato l’appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sulla Lega Pro. “Area C” è in onda ogni martedì alle 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q).