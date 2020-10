De Luca chiuderà la Campania, Festa riapre il Partenio-Lombardi contro la Casertana

Vincenzo De Luca chiuderà la Campania (tra domani e domenica è attesa l’ordinanza) e Gianluca Festa riapre il Partenio-Lombardi.

Il Sindaco di Avellino, pochi minuti dopo la diretta fiume del Governatore, ha dato il via libera alla riapertura dello stadio al pubblico, a oltre sette mesi dall’ultima partita con i tifosi sugli spalti.

Festa ha firmato la delibera: domenica Avellino-Casertana, in programma alle ore 17.30, sarà accessibile a 757 sostenitori residenti in Irpinia.

In base al Dpcm del 13 ottobre scorso è previsto, quindi, il 15% della capienza attuale dell’impianto di gioco. A disposizione dei tifosi biancoverdi 160 biglietti di Tribuna Montevergine; 525 di Curva Sud; 60 in Tribuna Terminio e 12 nel settore disabili in Curva Nord.

Nelle prossime ore partirà la prevendita online, per evitare file e assembramenti ai botteghini dello stadio o nei punti vendita. Prima di accedere allo stadio, i 757 fortunati saranno controllati dagli steward, che si occuperanno del distanziamento sociale e della misurazione della temperatura corporea.