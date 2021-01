Avellino calcio, tris di rinforzi in arrivo

L’Avellino è attivo sul mercato: tre rinforzi sono in arrivo in vista della prima gara del nuovo anno, in programma sabato alle 17.30 sul campo del Teramo.

Il club biancoverde ha accelerato per il regista Giuseppe Carriero, di proprietà del Parma, la scorsa stagione al Monopoli e già in Campania con la maglia della Casertana, che l’avrebbe rivoluto per rinforzare la rosa.

Il calciatore è atteso in città, così come Julian Illanes, il difensore argentino protagonista la scorsa stagione di un buon campionato con l’Avellino. Chiuderà la negativa esperienza al Chievo in B (zero presenze) e attraverso la Fiorentina tornerà in prestito in Irpinia.

L’altro rinforzo arriverà dal Padova, via Salernitana. E’ l’esterno mancino difensivo Joel Baraye: se l’affare dovesse concretizzarsi, andrà a giocarsi il posto da titolare con Tito.

In uscita Burgio, che farà ritorno all’Atalanta per essere girato al Renate, Marco Silvestri, Dossena (richiesti dal Potenza), Rocchi (la Cavese è interessata) e Bruzzo.