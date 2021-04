Avellino calcio, offese all’arbitro dalla Tribuna Montevergine: club multato

Duemila euro: tanto è costato all’Avellino il comportamento assunto in tribuna da alcune persone accreditate dalla società ad assistere al match contro il Bari, di sabato scorso, dalla Tribuna Montevergine.

“Persone ammesse in tribuna dalla società assumevano un atteggiamento offensivo verso l’arbitro e verso la squadra avversaria (r.cc.)“, si legge nel comunicato del giudice sportivo emesso nel pomeriggio. Intanto, sarebbe in corso un’indagine della Procura Federale in seguito a un presunto esposto presentato dal Bari nel quale si contesta la presenza di persone in Tribuna Montevergine Centrale e Laterale oltre, secondo il club pugliese, il limite delle 255 unità previste dal regolamento anti-Covid.

Il giudice sportivo ha inoltre fermato per una giornata i calciatori Dossena, Tito e Carriero, tutti e tre squalificati per la gara di sabato sul campo della Vibonese.