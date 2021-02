Avellino calcio, niente sfida da ex per Bucaro: è stato esonerato dal Bisceglie

Mercoledì Giovanni Bucaro non affronterà l’Avellino da avversario: il tecnico è stato esonerato dal Bisceglie, in campo contro i biancoverdi nel posticipo del turno infrasettimanale in programma tra due giorni allo stadio Ventura (ore 20.30).

Bucaro ha pagato caro il 3-1 rimediato sul campo dell’ultima in classifica, la Cavese di un altro ex Avellino, Salvatore Campilongo.

Già in bilico nelle ultime settimane a causa di risultati negativi, Bucaro è stato sollevato dall’incarico. Al suo posto è pronto Aldo Papagni.