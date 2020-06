Avellino calcio, lieve malore per Capuano: è ricoverato a Melfi

La tensione accumulata per il primo playoff da allenatore ha giocato un brutto scherzo a Ezio Capuano, ricoverato in ospedale a Melfi per un lieve malore accusato nel pomeriggio.

L’allenatore dell’Avellino, dopo l’allenamento mattutino al Partenio-Lombardi, era rientrato a Pescopagano, dove risiede.

Uno sbalzo di pressione e aritmia cardiaca alla base del ricovero in ospedale, dopo una rapida visita medica effettuata al presidio ospedaliero di Pescopagano.

Trascorrerà la notte in osservazione, ma già domattina dovrebbe essere dimesso.