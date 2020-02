Avellino Calcio, il pareggio arriva al 95′ su rigore (1-1 a Francavilla Fontana)

Con un rigore trasformato in pieno recupero da Di Paolantonio, l’Avellino evita la sconfitta e porta via un prezioso pareggio da Francavilla Fontana.

Allo scadere del primo tempo era stato Zenuni a sbloccare la gara sugli sviluppi di un calcio piazzato: il giocatore della Virtus Francavilla ha raccolto la respinta del portiere dell’Avellino calciando al volo da circa 30 metri: Dini, in posizione leggermente avanzata, non è riesciuto ad intervenire guardando la palla infilarsi in rete. Negli ultimi dieci minuti l’Avellino ha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Laezza, per doppia amminizione.

Al 95′ l’arbitro concede il penalty all’Avellino per un fallo su Parisi commesso da Albertini. Sul dischetto di porta Di Paolantonio: dopo aver fallito il rigore, ha sfruttato la respinta corta di Poluzzi per insacca in rete e firmare il definitivo pareggio.

Virtus Francavilla-Avellino 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino (32′ st Tiritiello), Marino, Caporale; Albertini, Zenuni, Mastropietro, Risolo (39′ st Castorani), Gallo (39′ st Sparandeo); Perez (39′ st Baclet), Marozzi (28′ st Di Cosmo). A disp. Costa, Pambianchi, Nunzella, Setola, Ekuban. All. Ginobili (Trocini squalificato).

AVELLINO (3-4-3): Dini; Laezza, Celjak, Illanes; Rizzo (1′ st De Marco), Izzillo (10′ st Sandomenico), Di Paolantonio, Parisi; Ferretti (10′ st Zullo), Pozzebon (28′ st Alfageme), Micovschi. A disp. Tonti, Rossetti, Njie, Evangelista, Garofalo, Federico. All. Padovano (Capuano squalificato).

ARBITRO: Ricci di Firenze.

Guardalinee: Zampese-Moro.

MARCATORE: 41′ pt Zenuni, 49′ st Di Paolantonio.

NOTE: spettatori 1000 circa. Al 49′ st Di Paolantonio ha fallito un calcio di rigore (parato). Espulso: al 36′ st Laezza per doppia ammonizione. Ammoniti: Zenuni, Perez, Illanes. Angoli: 5-2 per l’Avellino. Recupero: pt 0′, st 5′.