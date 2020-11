Avellino calcio, il contagio si estende: nuovo positivo al Covid-19

L’Avellino calcio ha comunicato una nuova positività al Covid-19 nel gruppo squadra, ieri sottoposto al trentacinquesimo ciclo di tampone nasofaringeo, che ha dato esito positivo per un solo elemento.

Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, che ha purtroppo confermato l’esito del tampone.

I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Con questo, sono nove i tesserati biancoverdi positivi al Coronavirus. Per questo motivo, il club in mattinata ha chiesto alla Lega Pro di rinviare il match contro il Potenza in programma lunedì sera allo stadio Viviani.