Avellino calcio, il 5 luglio parte la corsa alla Serie B. Serie D: il San Tommaso retrocesso in Eccellenza

I playoff di Lega Pro avranno inizio il 5 luglio, con le gare del primo turno a cui parteciperà anche l’Avellino, decimo in classifica.

E’ una vittoria per Capuano, che aveva chiesto una settimana in più rispetto all’ipotetico start del 28 giugno, per preparare la prima gara degli spareggi promozione.

Si dovrebbe giocare in gara unica i primi due turni (entrambi in trasferta per l’Avellino), e con andata e ritorno i successivi turni fino alla finale.

L’avversario dei biancoverdi dipenderà dalla finale di Coppa Italia di Lega Pro, che si disputerà il 28 giugno. Se la Ternana dovesse battere la Juventus Under 23 eviterebbe il confronto con l’Avellino e lascerebbe al Catanzaro l’incombenza.

Si disputeranno anche i playout ed è maturata la beffa per Picerno e Sicula Leonzio, che dovranno ugualmente scendere in campo contro Rende e Bisceglie nonostante i 14 e i 9 punti di scarto dalle avversarie (in condizioni normali, sarebbero bastati 8 punti di scarto per salvarsi senza spareggio).

In Serie B salgono Monza, Vicenza e Reggina; in Serie D retrocedono Gozzano, Rimini e Rieti.

Sprofonda in Eccellenza il San Tommaso, condannato dalla linea Sibilia. Mentre dalla Serie D si presenteranno in Serie C, la Turris, il Bitonto e il Palermo, tutte possibili avversarie dell’Avellino, nel caso in cui i lupi dovessero mancare l’appuntamento con la Serie B.