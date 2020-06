Avellino calcio, è la Ternana il primo avversario ai playoff

L’Avellino affronterà la Ternana nel primo turno dei playoff: si giocherà mercoledì primo luglio, al Libero Liberati di Terni. Per l’orario bisognerà attendere ancora qualche ora.

La Ternana ha perso la finale di Coppa Italia di Lega Pro contro la Juventus Under 23, vittoriosa in rimonta per 2-1: rete di Mammarella su punizione, pareggio di Brunori su rigore e gol vittoria di Coria a fine primo tempo.