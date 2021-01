Avellino calcio, due gare di campionato trasmesse in diretta da Rai Sport e Sky

Rinforzato il centrocampo con l’innesto di Giuseppe Carriero a titolo definitivo dal Parma (ha firmato un triennale) e la fascia sinistra con l’arrivo di Joel Baraye in prestito dal Padova, in attesa di chiudere l’operazione Julian Illanes, difensore della Fiorentina già in biancoverde la passata stagione, l’Avellino ha ricevuto dalla Lega Pro la notizia che due gare saranno trasmesse dalle telecamere della Rai e di Sky.

Si inizia mercoledì 17 febbraio, alle 20.30, in casa contro il Foggia: il match del turno infrasettimanale, valevole per la sesta giornata del girone di ritorno, verrà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Invece, domenica 21 febbraio, sempre alle 20.30, il derby del Pinto in casa della Casertana andrà in onda su Sky, a pagamento.