Avellino calcio, Di Somma: “Domani allena Molino. Capuano? Lasciatelo parlare…”

Sarà Luigi Molino, responsabile del settore giovanile e tecnico dell’Under 15 biancoverde, ad accomodarsi sulla panchina dell’Avellino, nella gara di domani sul campo della Virtus Francavilla (ore 17.30).

Toccherà all’ex attaccante sostituire Piero Braglia e Domenico De Simone, entrambi positivi al Covid-19 (gli unici due tesserati ancora contagiati, dopo la guarigione di Errico e di Adamo). Lo ha annunciato Salvatore Di Somma, in conferenza stampa. In un primo momento sembrava che dovesse essere l’esperto direttore sportivo, in passato allenatore di Avellino, Juve Stabia e Viterbese, a prendere il posto di Braglia.

“Piero sta bene, un pò abbattuto. Speriamo possa recuperare presto. In panchina andrà Gigi Molino.

E’ arrivato il nulla osta dalla Lega Pro, cercheremo di stare in contatto con Braglia, che ci seguirà da casa.

Dobbiamo dare continuità ai risultati, ripeterci anche domani, ma non sarà facile. La Virtus ha due attaccanti forti come Vazquez e Perez, bisogna fare attenzione”, ha detto Di Somma.

Il ds ha tracciato un bilancio di questo primo scorcio di stagione e parlato anche del suo futuro in biancoverde: “Il campionato è ancora lungo, anche se la Ternana ha un vantaggio sostanzioso. Ma i punti possono essere recuperati. Fatica al Partenio-Lombardi? Probabilmente giocare senza pubblico pesa. Fuori casa, riusciamo a gestire meglio le partite. Il mercato? E’ presto per parlarne, il bilancio è positivo. Il mio futuro? Non so se sarà il mio ultimo anno. Il mio obiettivo, prima di ritirarmi, è portare l’Avellino in altre categorie“, ha concluso Di Somma.

Di Somma ha anche risposto a Ezio Capuano, che nel post-gara si è detto tradito dal comportamento del suo ex direttore sportivo, visto l’esonero subito a luglio: “Chiunque può dire ciò che vuole. Succede che tanti allenatori alla fine di ogni campionato non vengono confermati. E’ ciò che è successo ad Avellino. Quello che dicono gli altri mi scivola addosso“.