Avellino calcio, D’Agostino eletto consigliere del direttivo Lega Pro

Nel giorno della rielezione di Francesco Ghirelli a presidente della Lega Pro, l’Avellino festeggia Angelo D’Agostino, eletto nel consiglio direttivo di Lega Pro.

Di seguito le parole del patron biancoverde:

“Francesco in questi anni si è battuto notevolmente per la serie C. La sua rielezione è il giusto premio per il lavoro svolto. Anche per questa ragione, alla richiesta di candidarmi formulatami da lui e Vulpis, non mi sono tirato indietro ed ho accettato questo nuovo impegno per contribuire alla crescita di una Lega che, come ha spesso sottolineato Francesco, ha un ruolo sociale fondamentale per il nostro Paese.

Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i neoeletti augurando un percorso ricco di successi alla guida della Lega Pro”