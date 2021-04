Avellino calcio, Carriero e De Francesco negativi al Covid-19

La scoppola di Terni potrebbe essere mitigata dalla buona notizia proveniente dall’infermeria: l’Avellino potrà avere a disposizione, per il match col Bari, sia Carriero che De Francesco.

I due centrocampisti sono risultati negativi all’ultimo test di controllo, dopo circa 3 settimane di positività al Covid-19. Entrambi gli atleti verranno sottoposti a ulteriori approfondimenti medici per riottenere l’idoneità sportiva al fine di rientrare in gruppo per gli allenamenti con i compagni di squadra.

Sabato (si gioca alle 17.30 al Partenio-Lombardi), Braglia potrà contare pure su Rocchi, rientrato dalla squalifica e probabilmente su Errico, guarito dall’ennesimo infortunio muscolare della stagione.