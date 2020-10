Avellino calcio, calciatori negativi, col Foggia si gioca. Società multata per colpa della Sidigas

Foggia-Avellino, in programma questa sera alle ore 20.45, si disputerà regolarmente. Il club biancoverde ha annunciato che dal ventesimo ciclo di tamponi effettuati al gruppo squadra non sono emersi altri positivi, rispetto ai due già in isolamento fiduciario (il difensore Luigi Silvestri e un membro dello staff).

Intanto c’è da segnalare l’ennesima sanzione comminata all’Avellino a causa dei gravi errori commessi dalle precedenti gestioni sportive. Il Tribunale Federale Nazionale ha multato di 1000 euro la società del presidente D’Agostino a causa del mancato tesseramento di un calciatore della Berretti, per la scorsa stagione.

La responsabilità è da addebitare all’ex presidente Claudio Mauriello e all’ex amministratore delegato Alessandro Iuppa. L’atleta non fu sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa e venne utilizzato nel corso delle gare Casertana – Avellino del 22.09.2019 e Avellino – Paganese del 28.09.2019, valevoli per il Campionato Nazionale “Dante Berretti”, senza averne titolo perché non tesserato.

L’Avellino, che avrebbe potuto rischiare una sanzione più pesante, se l’è cavata con 1000 euro di multa, grazie alla difesa dell’avvocato Eduardo Chiacchio.