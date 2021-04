Avellino calcio, Braglia: “Squadra in ritiro, ho deciso io. Col Bari ci giochiamo la credibilità”

A Piero Braglia non è affatto piaciuta la prestazione di Terni. L’Avellino è in ritiro: lo ha deciso l’allenatore di comune accordo con la società. Col Bari non si può fallire: “Ci giochiamo molto in termini di credibilità e in vista dei playoff“, ha dichiarato il tecnico di Grosseto in conferenza stampa.

Ci si gioca il secondo posto in classifica, il Bari è a -4, ma perdere sabato significherebbe far avvicinare a un punto la squadra pugliese: “Scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto. Non mi sono piaciute alcune cose, non siamo in vacanza. Il ritiro? L’ho deciso io, la società mi ha appoggiato, se dovesse servire verrà prolungato. Non mi va di sciupare tutto, ma sento sempre parlare di Avellino. A noi nessuno ci perdona mai nulla, ma voglio vedere se avessimo giocato al completo e la Ternana senza Falletti, Partipilo, Palumbo, Proietti e altri, inventandosi i ruoli come ho fatto io, se la partita sarebbe finita così oppure no“.

Bacchettato Miceli: “Ci siamo parlati in campo. Non aveva preso bene la sostituzione, ma lui è il capitano e deve dare l’esempio, perché se fai casino tu, gli altri fanno peggio. D’Angelo sta meglio, si è allenato a parte e un po’ in gruppo. Pure Adamo, Carriero e De Francesco stanno recuperando. Bernardotto? Si è aggregato prima degli altri, ci serve, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti. Forte? Gli ho parlato ieri, non sta attraversando un bellissimo momento“.