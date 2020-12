Avellino calcio, Braglia: “Siamo sulla buona strada, col Bari alla pari. Maniero? Viene con noi…”

Sfida alla vice-capolista Bari per un Avellino che, nell’ultimo mese, ha vissuto di alti e bassi, tra vittorie roboanti e sconfitte disastrose. E’ un altro esame di maturità per Piero Braglia e la squadra, finita al tappeto contro le avversarie top del girone: Catanzaro, Catania e Ternana.

“Mi aspetto di proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso con il Monopoli, fare una buona gara e portare a casa un risultato importante”, ha dichiarato Braglia nella conferenza stampa della vigilia.

L’Avellino arriverà alla gara di domani reduce da tre turni infrasettimanali di fila, a differenza del Bari che ha potuto rifiatare una settimana tra una gara e l’altra: “Abbiamo cercato di recuperare energie e speriamo di fare una grande prova. L’avversario è forte e sappiamo che sarà una partita difficile. Le motivazioni non mancano. Non ci sentiamo inferiori a nessuno, per 30-35 giorni non ci siamo potuti allenare e migliorare. Ma ora stiamo bene, abbiamo cambiato modulo perché non si poteva continuare con il 3-5-2 dopo la figuraccia a Francavilla Fontana. Ora ce la giochiamo alla pari con tutte”, ha commentato Braglia.

Su Auteri e il punto sugli infortunati: “Auteri di solito gioca col 3-4-3, è il suo marchio di fabbrica, ma ho letto che potrebbe fare il 3-5-2 o il 4-4-2. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, coprire bene il campo e concedere pochi spazi. Forte sta bene, ma non so se lo rischieremo già domani. E poi c’è Pane che vale quanto Forte, anche se dopo la Turris tutti ne parlavano male. Maniero? E’ convocato e verrà con noi, anche Errico sarà in panchina, ma non giocherà sicuramente”.