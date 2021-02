Avellino calcio, Braglia: “Juve Stabia bel ricordo, ma voglio vincere. Ciancio e D’Angelo affaticati”

Sarà il derby del cuore per Piero Braglia. Il suo Avellino sabato affronta la Juve Stabia, che ha portato in Serie B, salvandola l’anno successivo. “Sono una buona squadra, all’andata ci hanno messo in difficoltà, sarà una bella partita. E’ certamente è una partita che per me ha grandi significati, ci ho già giocato contro, ci ho vinto e ci ho perso. Quando si gioca contro squadre dove hai lasciato bei ricordi provi piacere, ma in campo si pensa a vincere per la squadra che alleni. Saluterò alcuni amici, poi andremo a caccia dei tre punti”.



Sui singoli: “Ciancio ha avuto un affaticamento, ma sta bene. L’assenza di Illanes è importante, ma abbiamo gli uomini per poterlo sostituire. Errico? Sta cercando di ritrovare la tranquillità, viene da un periodo difficile, va aspettato. Monitoriamo i suoi progressi, vedremo se già sabato ci può dare una mano. In attacco scelgo in base alle caratteristiche degli avversari, della forma dei ragazzi. Li alterno per le gare ravvicinate, quindi ci sarà ancora rotazione. D’Angelo prima della gara con il Palermo ha accusato un affaticamento. Giochiamo queste tre gare e poi ci riposeremo a fine mese”.