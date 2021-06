Avellino calcio, Braglia: futuro in bilico. Spunta il nome del possibile successore

Entro questa settimana Salvatore Di Somma e Piero Braglia potrebbero conoscere il loro futuro. È in programma un incontro con il presidente Angelo D’Agostino nel quale verranno sciolti i dubbi sui loro destini.

Se per il direttore sportivo c’è ottimismo circa una riconferma per almeno un’altra stagione, per l’allenatore toscano non può dirsi lo stesso. Per continuare ad allenare l’Avellino, Braglia ha chiesto di rinforzare la rosa con 4-5 elementi di qualità, ma intanto diversi club si sono fatti avanti proponendo contratti pluriennali, a cominciare da Cosenza e Sambenedettese.

Alla famiglia D’Agostino, invece, potrebbe interessare un profilo più giovane e meno esperto. Quello di Salvatore Sullo, già prima guida del Padova e assistente di Giampiero Ventura con la Nazionale italiana. Sullo vorrebbe rilanciarsi e ad Avellino troverebbe un ambiente che già conosce, essendo un irpino d’adozione con trascorsi da calciatore biancoverde.