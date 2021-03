Avellino calcio, Braglia: “Catanzaro forte, chi non si impegna lo metto fuori squadra”

L’Avellino torna in campo mercoledì dopo il turno di riposo scontato domenica per l’assenza del Trapani. I biancoverdi saranno ospiti del Catanzaro (ore 17.30) e Piero Braglia, ex di turno con un passato da calciatore dei calabresi, ha spronato la sua squadra in conferenza stampa.



“Siamo tranquilli, i ragazzi si allenano bene e ci stiamo preparando in maniera adeguata per affrontare il Catanzaro. Non sarà una partita facile, ma ci proveremo. Dobbiamo portare rispetto anche agli altri, loro hanno battuto la Ternana che non aveva mai perso e sappiamo che ci aspetta una battaglia. Per ora guardo in casa nostra, poi a cinque giornate dalla fine tireremo le somme.

Quel che è certo è che il Catanzaro ci vuole battere per riaprire il discorso secondo posto. Se qualcuno pensa di aver già fatto il massimo e non si impegna, lo metto fuori squadra. La Ternana? Ha già vinto il campionato, solo lei può perderlo, come feci io all’Alessandria qualche anno fa“, ha dichiarato Braglia.