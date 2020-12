Avellino calcio, Braglia: “Ancora mi girano le scatole. I calciatori facciano i professionisti…”

E’ ancora forte la delusione per la sconfitta contro la Ternana, nel giorno in cui festeggiava le 900 panchine in carriera. Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, ha presentato il match di domani con il Monopoli, l’ultimo recupero delle tre gare non disputate a causa del Covid (calcio d’inizio alle ore 15, al Partenio-Lombardi).

“Ci girano ancora le scatole per aver perso una partita in quel modo. Non lo meritavamo, l’avevamo interpretata come volevamo e abbiamo pure rischiato di vincerla. Ci siamo chiusi in difesa? Forse sì, ma le squadre che se la sono giocata a viso aperto hanno preso tre gol nel primo quarto d’ora. Arrivare in parità al 90′ è un buon segnale, non ci alleniamo regolarmente da un mese, non è una giustificazione, ma è realtà. A fine partita D’Agostino è venuto a complimentarsi e pure il loro presidente, Bandecchi ha ammesso che non meritavano di vincere. Ora cambiamo l’andazzo e chiudiamo bene questo 2020.

Sulle polemiche dei calciatori nei confronti di tifosi e giornalisti. Qualche calciatore si è permesso il lusso di rispondere sui social alle critiche mosse loro: “Chi viene ad Avellino sa quello che trova, con i tifosi e la stampa. Ai calciatori dico che la gente ha il sacrosanto diritto di criticare e anche di offendere. Ieri ho richiamato un giocate, gli ho detto di fare il professionista”.

Sul Monopoli: “Ci sarà da correre e disputare una gara accorta a livello tattico. Forte? E’ convocato ma ancora non potrà giocare, viene per stare con la squadra. Maniero ha voluto stare in ritiro, ma non sarà della partita. Miceli è convocato, per Errico ci vuole un po’ di tempo. De Francesco torna nel 2021”.