Avellino calcio, Braglia: “A Terni firmerei per il pareggio. Covid? Niente bolla, vaccinateci tutti”

Assalto alla capolista Ternana. L’allenatore dell’Avellino, Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal confronto del Liberati, che metterà di fronte la squadra umbra, virtualmente in B, e la seconda forza del girone C, l’Avellino: “Affrontiamo una squadra che ha battuto ogni record, c’è solo da farle i complimenti. Lucarelli ha fatto un lavoro strepitoso. Non hanno neppure mai preso il Covid, e questo è frutto del lavoro e dell’attenzione avuta. Mi sarebbe piaciuto affrontarli al completo, così come all’andata, dove disputammo una grande gara: prendemmo gol al 90′, ma quella partita ci restituì tante risposte positive. Se firmerei per un pareggio? Onestamente, sì. Andiamo a giocare in casa della più forte, un pareggio me lo terrei stretto“.

Sui singoli, i positivi al Covid-19 e Maniero: “Carriero, Bernardotto e De Francesco verranno sottoposti a controlli, ma è difficile averli per la Ternana. Diffidati da preservare? Abbiamo pochi uomini a disposizione, figuratevi se penso a preservare pure i diffidati per il Bari. Sono contento che Maniero si sia inserito alla grande in questo gruppo, insieme a Ciancio e ad altri fa il capobanda, gli piace molto scherzare e ridere. Santaniello si sacrifica alla grande. Fella? È un tipo particolare, un ragazzo buono, generoso,non ha mai fatto una polemica”.

Sul Covid-19: “Con la bolla, nei playoff, non risolviamo nulla. Ci devono vaccinare tutti, basta chiacchiere. Bisogna vivere senza avere paura di stringere la mano alle persone. Serve il vaccino per tornare a vivere”, ha dichiarato Braglia.

Polemiche sugli arbitri: “Al di là del fatto che l’arbitro di domenica non ha arbitrato male, però il fatto che ora iniziano a dire tutti che ci danno un sacco di rigori, vuol dire che in aria quindi entriamo. Non vedo tutti questi regali a noi, ci siamo guadagnato tutto sul campo: Poi degli altri non mi piace parlare, perchè poi si scatenano solo polemiche”.

Su Rizzo: “E’ cresciuto ma è ancora da stabilire dove può rendere bene Agostino. Ha ottime caratteristiche, è un ragazzo del ’99, inizia a conoscersi ora quello che può fare. Io l’ho sempre fatto entrare, ora sta sfruttando bene le opportunità”.

Ternana e Bari: “Sono partite da playoff, sono gate che ti determinano una stagione. Bisogna prepararsi bene e vedere cosa succede. Noi abbiamo tutte le intenzioni di tenerci quello che abbiamo conquistato”.