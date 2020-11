Avellino calcio, anticipato il derby con la Paganese

C’è una novità in calendario per l’Avellino, che s’accinge a tornare in campo dopo il turno di riposo di domenica scorsa.

I biancoverdi saranno chiamati ad affrontare il Catanzaro (domenica alle 15, al Partenio-Lombardi) e la Paganese in tre giorni. Proprio il derby con gli azzurrostellati ha subito una variazione d’orario.

Il match originariamente previsto per mercoledì 11 novembre alle ore 20.45, è stato anticipato, sempre allo stesso giorno, ma alle 17.30.

Per quella gara mancherà lo squalificato Maniero, che salterà anche l’impegno contro il Catanzaro per le due gare di stop comminate dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata contro la Turris.