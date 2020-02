Boxe, Tommasone infortunato: salta la sfida con Grandelli

Carmine Tommasone si è infortunato e non salirà sul ring per sfidare, in un derby tutto italiano, Francesco Grandelli, per la cintura Intercontinele.

Il pugile di Contrada è costretto al forfait, a 9 giorni dal match del 28 febbraio, rinviato a data da destinarsi.

Grandelli affronterà il numero due del ranking polacco Piotr Gudel.