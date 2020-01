Scandone, vergognosa sconfitta a Valmontone (98-63) e De Gennaro s’arrabbia

Pesante ko per la Scandone che, in casa della Special Days Virtus Valmontone, rimedia la quinta sconfitta consecutiva.

Estremamente arrabbiato coach De Gennaro, che commenta così il 98-63 per i padroni di casa: «C’è poco da dire stasera. Abbiamo subito dal primo minuto. Faccio fatica sinceramente a commentare una prestazione del genere, perché è mancato tutto: cuore, grinta, voglia, tutto. Il tutto al cospetto di una squadra avversaria che ha giocato con una grossa intensità, sapevamo che i loro giocatori potessero fare la differenza, l’hanno fatta, li abbiamo un pochino limitati all’inizio, poi dopo è venuta fuori la loro esperienza, ma io da i miei ho avuto molto poco.

Iovinella ha giocato bene e ha fatto una grande prestazione, lo stesso vale per Genovese e Scardino, però gli altri mi hanno dato veramente poco, quindi ho bisogno che tutti si mettano a lavorare con più intensità, che ascoltino di più, perché siamo abbastanza presuntuosi in questo momento, e che lavorino in attesa che qualcosa si muova dal mercato, perché adesso siamo veramente corti.

È finito il girone di andata, non come mi aspettavo, però pazienza. Ora c’è tutto un girone di ritorno da dover affrontare con altra testa, con altra gamba e con altra voglia, in attesa che dallasocietà arrivino notizie positive per poter prendere almeno un paio di giocatori, perché purtroppo ora iniziamo ad essere anche corti.

Abbiamo perso Hugo Erkmaa, che da domani non sarà più un giocatore della Scandone e, quindi, in questo momento, io veramente faccio

abbastanza fatica a trovare una quadratura del cerchio, perché mi manca un playmaker puro. Cherubini sta lavorando per crescere, ma in questo momento è troppo giovane e quindi devo vedere un po’ come mascherare questo handicap che avrò finché non potremo intervenire sul mercato».