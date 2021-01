Scandone, quarta vittoria in cinque gare: Sant’Antimo ko, domenica derby col Salerno

Inizia nel migliore dei modi il 2021 della Scandone Avellino, che si è imposta nel derby casalingo contro la Geko Consulting Sant’Antimo per 74-73, nel match valevole per la quinta giornata di campionato.

Quarta vittoria stagionale per gli uomini di De Gennaro, ora a due punti in classifica (sei di penalizzazione). Al Sant’Antimo non sono bastate le giocate di Milosevic e il primo quarto chiuso in vantaggio.

La Scandone ha ottenuto da Sousa, venti punti a fine gara, il meglio possibile riuscendo a tornare subito in partita. Al riposo lungo gli ospiti erano avanti di un punto, al 30′ conduceva la Scandone di due, grazie all’ottimo apporto di Brunetti, 16 punti a referto.

Nell’ultimo quarto Sant’Antimo ha provato a scappare via portandosi sul +5, ma è stata rimontata dai biancoverdi con un parziale di 8-0. L’equilibrio ha regnato fino all’ultimo minuto. A 12 secondi dal termine l’uno su due dalla lunetta di Sousa è bastato alla Scandone per vincere l’incontro.

Domenica, alle ore 18, altro atteso derby contro la Virtus Arechi Salerno.

SCANDONE AVELLINO-GEKO CONSULTING SANT’ANTIMO 74-73

(14-20, 26-21, 17-14, 17-18)

SCANDONE AVELLINO: Costa 12, Marra 5, Genovese ne, Sousa 20, Ani 6, Brunetti 16, Riccio 2, Monina 7, Mazzarese 3, Marzaioli 3, Mraovic 0, Ragusa 0. Coach: De Gennaro.

GEKO CONSULTING SANT’ANTIMO: Dri 21, Ratkovic ne, Carnovali 11, Milosevic 17, Cantone 7, Sabbatino 1, D’Aiello ne, De Meo 2, Vangelov 10, Sergio 4, De Marca ne. Coach: Patrizio.