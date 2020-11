Scandone, buona la prima: battuta Formia al PaladelMauro (66-60)

Esordio vincente in campionato per la Scandone Avellino, che ha piegato 66-60 la Pallacanestro Formia, annullando due dei sei punti di penalizzazione da scontare per vecchie inadempienze economiche durante la gestione Sidigas.

I biancoverdi hanno condotto le operazioni per buona parte della gara. Bene Marzaioli, autore di 18 punti e Uchenna Ani, che ne ha messi a referto 13. Importante pure l’apporto del capitano Riccio: 11 punti per lui.

Tra le fila dei laziali, da segnalare i 16 punti realizzati da Tamburrini. Nel prossimo turno, gli uomini di coach De Gennaro saranno impegnati sul parquet della Luiss Roma: si gioca sabato 5 dicembre alle ore 18.