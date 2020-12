Avellino-Ternana in diretta e in chiaro: ecco dove vederla

Avellino-Ternana, in programma domenica 13 dicembre alle 17.30, sarà sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv.

La partita sarà trasmessa dall’emittente dell’Università Niccolò Cusano pure appartenente al presidente della società calcistica, Stefano Bandecchi.

L’emittente si è aggiudicata il bando della Lega Pro per 230 mila euro, consentendo così ai tifosi della Ternana e agli appassionati di calcio di Lega Pro di assistere alle gare in diretta, sia interne che esterne della squadra di Lucarelli.

Le gare in diretta sono trasmesse sul canale 264 del digitale terrestre durante la trasmissione intitolata “C come calcio” distinta in tre fasi: la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche, highlights delle varie gare.

Canali a pagamento

Eleven Sports che fino alla scorsa settimana aveva fornito in modo gratuito la trasmissione delle gare su Facebook e YouTube, ha annunciato la sospensione del servizio che torna ad essere a pagamento e fruibile comunque da quanti avevano sottoscritto un abbonamento nel corso della stagione.

Il costo dell’abbonamento a Eleven Sport è di 69,99 euro.

Pure a pagamento le partite trasmesse da Sky Sport che riserva alla Lega Pro la possibilità di vederle in pay per view.

Non tutta la serie C sarà coperta, però, da Sky Sport che ha annunciato la di trasmettere fino a 15 incontri, ovvero 5 per ogni girone, per ogni giornata del campionato di Lega Pro.

La Serie C sbarca su Sky Sport: fino a 15 partite settimanali in pay per view.

Per gli abbonati a Sky sarà possibile acquistare su Sky Prima i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita.







l