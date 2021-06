Avellino, pareggio a Padova: più vicina la finale per la promozione in B

Ottimo pareggio ottenuto dall’Avellino sul campo del Padova dove la squadra di casa è andata per prima in vantaggio con una deviazione di Kresic su calcio d’angolo. In avvio di ripresa, per un fallo in area nei confronti di Maniero, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore attraverso cui lo stesso attaccanter ha poi pareggiato. Il tiro dal dischetto è stato respinto dal portiere Dimi ma Maniero è stato pronto a deviare la palla in rete.

Partita sofferta, poco piacevole sul piano del gioco ma un Avellino concreto e determinato è riuscito a ottenere un risultato positivo che consente adesso di gestire al meglio l’incontro di ritorno, in programma mercoledì alle 17,30 al Partenio.

E’ l’ultimo scoglio prima della finale che potrebbe essere tra Avellino e Alessandria per decidere la squadra che salirà in serie B.

Padova-Avellino 1-1

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Kresic, Rossettini, Curcio; Della Latta, Hraiec, Halfredsson (38′ st Firenze); Ronaldo (14′ st Jelenic), Chiricò (26′ st Bifulco); Paponi (14′ st Biasci). A disp.: Vannucchi, M. Mandorlini, Biancon, Vasic, Andelkovic, Nicastro, Pelagatti, Ejesi. All.: A. Mandorlini.

AVELLINO (4-5-1): Pane; Laezza (1′ st Fella), Miceli, Dossena, Ciancio; Rizzo, Carriero, De Francesco (43′ st M. Silvestri), D’Angelo, Tito (22′ st L. Silvestri); Maniero (27′ st Santaniello). A disp.: Leoni, Rocchi, Baraye, Errico, Bernardotto. All.: Braglia.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Guardalinee: Fraggetta-Massimino.

Quarto uomo: Panettella.

MARCATORI: 38′ pt Kresic, 4′ st Maniero.

NOTE: spettatori 1000. Ammoniti: Laezza, Maniero, Della Latta, Carriero, Ciancio, Kresic, Halfredsson, Hraiech, Pane. Angoli: 13-5 per il Padova. Recupero: 1′ pt, 5′ st.