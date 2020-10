Avellino Calcio da record in trasferta: vince pure a Foggia

Tre partite e altrettante vittorie in trasferta per l’Avellino che ha battuto anche il Foggia a domicilio.

Dopo i successi ottenuti sui campi della Viterbese e poi del Palermo, è arrivato questo terzo successo fuori casa che rappresenta un record per gli uomini di Piero Braglia.

Vantaggio firmato da Santo D’Angelo al 35′ del primo tempo, poi il raddoppio di Santaniello su calcio di rigore è servito per mettere il risultato al sicuro, esultando (nella foto) insieme ai compagni per il raddoppio.

L’Avellino ha avuto numerose occasioni da gol per rendere più ampio il vantaggio.

Nei minuti finali il Foggia ha realizzato con Vitale il quale ha così interrotto l’imbattibilità del portiere Forte, che ha incassato il primo gol in questa stagione.

Con tre successi e il pareggio ottenuto in casa contro la Juve Stabia, ora l’Avellino è a quota 10 in classifica ed attende di recuperare la partita contro la Turris, in programma mercoledì prossimo al Partenio.

Foggia-Avellino 1-2

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Gentile, Germinio; Kalombo (1′ st Dell’Agnello), Raggio Garibaldi (1′ st Ndiaye), Garofalo (36′ st Vitale), Di Masi, Agostinone; Curcio (32′ st Balde), D’Andrea (45′ st Tascini). A disp.: Di Stasio, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa. All.: Marchionni.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena (32′ st Rocchi); Rizzo, Aloi, De Francesco, D’Angelo (26′ st M. Silvestri), Burgio (26′ pt Adamo); Santaniello (26′ st Maniero), Bernardotto (26′ st Fella). A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Errico,Mariconda, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia.

ARBITRO: Bitonti di Bologna.

Guardalinee: De Paquale-Fraggetta.

3

Quarto uomo: Pashuku.

MARCATORI: 35′ pt D’Angelo, 18′ st Santaniello (rig.), 41′ st Vitale.

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Burgio, Aloi, Curcio, Santaniello, Dossena, Vitale. Angoli: 4-2 per l’Avellino.