Avellino Calcio, un’altra vittoria: al Partenio 3-1 contro la Casertana

Quarto successo in cinque partite per l’Avellino che supera la Casertana per 3-1 in una bella partita, ricca di spunti, con appena 156 spettatori paganti sugli spalti.

Vantaggio della Casertana al 14′ quando Bordin, ha spedito il pallone verso Icardi pronto alla deviazione vincente da ottima posizione, beffando sia Adamo che lo controllava che il portiere Pane tra i pali al posto di Forte.

Al 29′ pareggio ad opera di Maniero pronto a deviare di testa un travsrsone dalla sinistra di D’Angelo.

Poi l’episodio che ha cambiato la partita: netta trattenuta di Rizzo su Icardi, a un passo dalla porta di Pane.

Ci sarebbero gli estremi per il rigore alla Casertana e addirittura l’espulsione per il giocatore dell’Avellino ma l’incerto arbitro Cudini amminisce Icardi per proteste.

Subito dopo l’arbitro espelle Hadziosmanovic della Casertana che, dopo un fallo ai danni di Fella, accenna ad una protesta.

Casertana in dieci uomini e tutto facile per l’Avellino che ottiene la vittoria con il raddoppio di Maniero pronto a mandare in rete il pallone respinto male dal portiere, poi è Adamo nel finale a infilare in rete il pallone del 3-1 su trasversone di Tito dalla sinistra.

Mercoledì è previsto il recupero della gara contro la Turris – nuovamente al Partenio – sospesa per pioggia alla prima giornata di campionato: con un possibile successo, la squadra di Braglia potrà respirare aria di vetta della classifica.

Avellino-Casertana 3-1

AVELLINO (3-5-2): Pane; Ciancio, Miceli, Rocchi; Rizzo (11′ st Tito), Aloi (35′ st Bruzzo), De Francesco (29′ st M. Silvestri), D’Angelo, Adamo; Fella (29′ st Santaniello), Maniero (29′ st Bernardotto). A disp.: Forte, Pizzella, Dossena, Errico, Mariconda, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Carillo, Konate, Setola (18′ st Ciriello); Bordin, Petruccelli (44′ pt Buschiazzo), Izzillo; Icardi, Varesanovic (18′ st Matese), Fedato (15′ st Pacilli). A disp.: Zivkovic, Avella, Longobardo, Petito, De Sarlo, Valeau, De Lucia. All.: Guidi.

ARBITRO: Cudini di Fermo.

3

Guardalinee: Politi-Pintaudi.

Quarto uomo: Cosso.

MARCATORE: 14′ pt Icardi, 29′ pt Maniero, 14′ st Maniero, 41′ st Adamo.

NOTE: spettatori 156. Espulso: al 40′ pt Hadziosmanovic per proteste. Ammoniti: Icardi, Miceli, Rizzo. Angoli: 6-3 per l’Avellino. Recupero: 1′ pt, 3′ st